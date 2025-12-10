ETV Bharat / Videos

शशि थरुर ने वीर सावरकर के नाम का अवॉर्ड लेने से किया इनकार - THAROOR REFUSED TO ACCEPT THE AWARD

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 9:19 PM IST

शशि थरूर ने बुधवार को साफ कहा कि वे विनायक दामोदर सारकर के नाम पर दिये जाने वाले किसी भी पुरस्कार को स्वीरकार नहीं करेंगे और न ही इसे जुड़े किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थरुर ने लिखा. "पुरस्कार के स्वरूप, इसे देने वाले संगठन या किसी अन्य प्रासंगिक जानकारी के अभाव में कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति या पुरस्कार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।, उन्होंने आगे कहा कि मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करने के लिए केरल जाने पर उन्हें मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि उन्हें पुरस्कार के लिए नामित किया गया है.

इधर थरूर के बयान के बाद अवॉर्ड देने वाली हाईरेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी अजी कृष्णन ने एक टीवी चैनल से दावा किया किया. कांग्रेस सांसद को इस मामले के बारे में पहले ही बता दिया गया था.

SASHI THAROOR
THAROOR REFUSED TO ACCEPT THE AWARD
थरुर ने अवॉर्ड लेने से किया इनकार
वीर सावरकर
THAROOR REFUSED TO ACCEPT THE AWARD

ETV Bharat Hindi Team

