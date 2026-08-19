अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर होर्मुज जलडमरूमध्य का एक मैप पोस्ट किया. इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. उन्होंने इसे अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया है. उनके इस पोस्ट पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता योजना नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलडमरूमध्य "खुला और कार्यरत" है.ईरानी उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने ट्रंप के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "जिस तरह ट्रंप ने एटरनल फारस की खाड़ी का नाम सही लिखा है, उसी तरह जल्द ही होर्मुज जलडमरूमध्य के बारे में उनका भ्रम या तो दूर हो जाएगा या हम इस भ्रमित व्यक्ति के भ्रम को दूर करेंगे."