संसद सत्र के दौरान NCP (SP) प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की. इस दौरान शरद पवार ने पीएम मोदी को एक पत्र भी सौंपा. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही शरद पवार जंतर-मंतर पर CJP के छात्र आंदोलन में पहुंचे थे और पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया था. वहीं, परिसीमन बिल (Delimitation Bill) पर बीजेपी को NCP (SP) के 8 सांसदों के समर्थन की जरूरत है, जिसे लेकर सुप्रिया सुले ने सशर्त समर्थन के संकेत दिए हैं. हालांकि, उन्होंने एनडीए में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया है, फिर भी इस मुलाकात से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है.