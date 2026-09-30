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'लावारिस' लाशों के वारिस हैं शांतनु, अब तक 5 हजार से अधिक शवों का कर चुके हैं दाह संस्कार

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शांतनु 5 हजार से अधिक शवों का कर चुके हैं दाह संस्कार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 1:37 PM IST

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हमीरपुर: तीन दशकों की निष्काम सेवा, 5,018 लावारिस शरीरों को गरिमापूर्ण विदाई और हरिद्वार में सामूहिक पिंडदान का संकल्प. यह कहानी देवभूमि हिमाचल को अपनी कर्मस्थली बनाने वाले शांतनु की है. उन्होंने उस वक्त इन शरीरों को कंधा दिया जब दुनिया छोड़ने के बाद इनके साथ कोई नहीं था. शांतनु का ये निष्काम तप सालों से जारी है.मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले और हमीरपुर में एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाने वाले शांतनु पिछले तीन दशकों में 5,018 शवों जिन्हें हम लावारिस लाश कहते हैं उनका पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कर चुके हैं. अब इन सबके लिए 10 अक्तूबर को शांतनु हर की पौड़ी में श्राद्ध करवाएंगे. समाज के तानों, टूटते रिश्तों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निःस्वार्थ भाव से मानवता का फर्ज़ निभा रहे हैं. कई बदनसीब इंसानी शरीर ऐसी भी होते हैं, जिन्हें मौत के बाद 'लावारिस' का ठप्पा दे दिया जाता है,  जिनके लिए न कोई रोने वाला होता है और न ही विधि-विधान से अग्नि देने वाला, लेकिन देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में एक ऐसा इंसान रहता है, जिसने इन अनजान और बेसहारा रूहों का 'वारिस' बनने का बीड़ा उठाया है. नाम है शांतनु कुमार. मूल रूप से कलकता के रहने वाले शांतनु ने 1980 में हमीरपुर को अपनी कर्मस्थली बनाया था. यहां स्थानीय बजार में वो कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते हैं. इसी से अपना पेट पालते हैं और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार के अलावा पूरे विधि विधान से पिंडदान समेत अन्य क्रियाएं करते हैं. इसके लिए वो किसी से सहयोग भी नहीं लेते. ये सिलसिला 1990 से चलता आ रहा है. 

हमीरपुर: तीन दशकों की निष्काम सेवा, 5,018 लावारिस शरीरों को गरिमापूर्ण विदाई और हरिद्वार में सामूहिक पिंडदान का संकल्प. यह कहानी देवभूमि हिमाचल को अपनी कर्मस्थली बनाने वाले शांतनु की है. उन्होंने उस वक्त इन शरीरों को कंधा दिया जब दुनिया छोड़ने के बाद इनके साथ कोई नहीं था. शांतनु का ये निष्काम तप सालों से जारी है.मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले और हमीरपुर में एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाने वाले शांतनु पिछले तीन दशकों में 5,018 शवों जिन्हें हम लावारिस लाश कहते हैं उनका पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कर चुके हैं. अब इन सबके लिए 10 अक्तूबर को शांतनु हर की पौड़ी में श्राद्ध करवाएंगे. समाज के तानों, टूटते रिश्तों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निःस्वार्थ भाव से मानवता का फर्ज़ निभा रहे हैं. कई बदनसीब इंसानी शरीर ऐसी भी होते हैं, जिन्हें मौत के बाद 'लावारिस' का ठप्पा दे दिया जाता है,  जिनके लिए न कोई रोने वाला होता है और न ही विधि-विधान से अग्नि देने वाला, लेकिन देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में एक ऐसा इंसान रहता है, जिसने इन अनजान और बेसहारा रूहों का 'वारिस' बनने का बीड़ा उठाया है. नाम है शांतनु कुमार. मूल रूप से कलकता के रहने वाले शांतनु ने 1980 में हमीरपुर को अपनी कर्मस्थली बनाया था. यहां स्थानीय बजार में वो कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते हैं. इसी से अपना पेट पालते हैं और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार के अलावा पूरे विधि विधान से पिंडदान समेत अन्य क्रियाएं करते हैं. इसके लिए वो किसी से सहयोग भी नहीं लेते. ये सिलसिला 1990 से चलता आ रहा है. 

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