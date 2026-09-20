'छात्रों की गूंज'- कॉमेडियन की मिमिक्री को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना, बताया शर्मनाक और घिनौना

शनिवार को इंदौर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है.पार्टी नेताओं ने गांधी पर एक बुजुर्ग महिला का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया . कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पुलकित मणि का वीडियो शेयर करते हुए X पर लिखा- इंदौर में आये खीखीखी स्मार्ट, माथे पर सिक्का चिपकाकर किया ग्रेट हैरेसमेंट का अद्भुत प्रदर्शन. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा-"एक तरफ़ पीएम मोदी ने एक बुज़ुर्ग माँ को सम्मान और अपनापन दिया, दूसरी तरफ़ राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में उनका मज़ाक उड़ाया। यही फर्क है संस्कार और दिखावे की राजनीति में। जिस उम्र में सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ राहुल गांधी का यह शर्मनाक रवैया उनकी सोच के बारे में क्या कहता है?". बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने राहुल गांधी पर नारी शक्ति के अपमान का आरोप लगाया. बीजेपी नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पुलकित मणि द्वारा पीएम मोदी की मिमिक्री को "शर्मनाक और घिनौना" बताया.... जोशी ने X पर लिखा- "राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नैतिक पतन के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। छात्रों के साथ बातचीत का इस्तेमाल पीएम श्री @narendramodi जी की दिवंगत मां का मज़ाक उड़ाने और उनका अपमान करने के लिए करना, बुनियादी मानवीय संवेदना और राजनीतिक संस्कृति की चौंकाने वाली कमी को दिखाता है।"