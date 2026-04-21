बारातियों से भरी बस बनी आग का गोला, सड़क पर मची चीख-पुकार - SHAJAPUR BUS CAUGHT FIRE
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 8:15 PM IST
शाजापुर: नेशनल हाईवे नंबर-52 पर बारातियों से भरी बस में अचानक आग लग गई. जिसके बाद देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई. बस में सवार बाराती खिड़कियों के शीशे तोड़कर बस से बाहर आए और अपनी जान बचाई. इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है. बस में सवार संजय ने बताया कि "इंदौर के साकेत नगर से बारात गुना जा रही थी. जब बस सनकोटा ग्राम के पास पहुंची, तो अचानक बस के केबिन से धुएं के साथ आग की लपटें निकलने लगीं. जिसके बाद बस सवार लोग खिड़की से कूदने लगे." वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू किया. फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, पुलिस घटना की जांच कर रही है.
शाजापुर: नेशनल हाईवे नंबर-52 पर बारातियों से भरी बस में अचानक आग लग गई. जिसके बाद देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई. बस में सवार बाराती खिड़कियों के शीशे तोड़कर बस से बाहर आए और अपनी जान बचाई. इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है. बस में सवार संजय ने बताया कि "इंदौर के साकेत नगर से बारात गुना जा रही थी. जब बस सनकोटा ग्राम के पास पहुंची, तो अचानक बस के केबिन से धुएं के साथ आग की लपटें निकलने लगीं. जिसके बाद बस सवार लोग खिड़की से कूदने लगे." वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू किया. फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, पुलिस घटना की जांच कर रही है.