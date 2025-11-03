ETV Bharat / Videos

महिला क्रिकेट टीम ने जीता पहला वर्ल्ड कप, देशभर में खुशी का माहौल - WOMENS WORLD CUP 2025

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 1:08 PM IST

1 Min Read
शाजापुर: भारतीय महिला किक्रेट टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया. भारतीय टीम ने रविवार (2 नवंबर) को साउथ अफ्रीका को 52 रन से मात देकर ऐतिहासिक जीत हासिल की. इस जीत के बाद पूरे देश में उत्सव का माहौल है. देशभर के साथ-साथ शाजापुर में भी आधी रात को आतिशबाजी होने लगी. जगह-जगह युवा जश्न में डूब गए. शहर की सड़कों पर जुलूस निकालकर आतिशबाजी की गई. युवाओं का जोश और उत्साह देखकर एक बार फिर शहर में दीपावली जैसा नजारा देखने को मिला. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. 

ICC WOMENS WORLDCUP 2025
INDIA SOUTH AFRICA WOMENS CRICKET
INDIA WOMEN CRICKET TEAM
SHAJAPUR NEWS
WOMENS WORLD CUP 2025

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

