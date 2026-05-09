रावी का पानी अब किसानों के खेतों में… शाहपुर कंडी बांध से बदली सीमावर्ती गांवों की तस्वीर - SHAHPUR KANDI DAM
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Published : May 9, 2026 at 6:10 PM IST
शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने के बाद रावी नदी का अतिरिक्त पानी अब पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने लगा है. पहले यह पानी पाकिस्तान की ओर बह जाता था. अब पठानकोट, कठुआ और सांबा के किसानों को नियमित पानी मिलने से खेती में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि अब वे मानसून पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे और फल, सब्जियां व दूसरी फसलें आसानी से उगा सकेंगे. यह परियोजना सिंधु जल संधि के तहत भारत के हिस्से के पानी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.
शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने के बाद रावी नदी का अतिरिक्त पानी अब पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने लगा है. पहले यह पानी पाकिस्तान की ओर बह जाता था. अब पठानकोट, कठुआ और सांबा के किसानों को नियमित पानी मिलने से खेती में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि अब वे मानसून पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे और फल, सब्जियां व दूसरी फसलें आसानी से उगा सकेंगे. यह परियोजना सिंधु जल संधि के तहत भारत के हिस्से के पानी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.