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रावी का पानी अब किसानों के खेतों में… शाहपुर कंडी बांध से बदली सीमावर्ती गांवों की तस्वीर - SHAHPUR KANDI DAM

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रावी का पानी अब किसानों के खेतों में (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 6:10 PM IST

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शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने के बाद रावी नदी का अतिरिक्त पानी अब पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने लगा है. पहले यह पानी पाकिस्तान की ओर बह जाता था. अब पठानकोट, कठुआ और सांबा के किसानों को नियमित पानी मिलने से खेती में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि अब वे मानसून पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे और फल, सब्जियां व दूसरी फसलें आसानी से उगा सकेंगे. यह परियोजना सिंधु जल संधि के तहत भारत के हिस्से के पानी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.

शाहपुर कंडी बांध के पूरा होने के बाद रावी नदी का अतिरिक्त पानी अब पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने लगा है. पहले यह पानी पाकिस्तान की ओर बह जाता था. अब पठानकोट, कठुआ और सांबा के किसानों को नियमित पानी मिलने से खेती में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है. किसानों का कहना है कि अब वे मानसून पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे और फल, सब्जियां व दूसरी फसलें आसानी से उगा सकेंगे. यह परियोजना सिंधु जल संधि के तहत भारत के हिस्से के पानी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.

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