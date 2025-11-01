ETV Bharat / Videos

महंगाई पर 'गोंडरी' का प्रहार, बाड़ी में उगाई जाती है सब्जियां, नहाने और बर्तन धोने के पानी से होती है सिंचाई - GONDRI CULTIVATION SYSTEM

ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 7:13 PM IST

1 Min Read
मध्यप्रदेश के शहडोल की धरती... जहां हर घर की बाड़ी में सिर्फ सब्जियां नहीं, एक सोच उगती है... पानी बचाने की सोच, जिसे यहां कहते हैं  गोंडरी व्यवस्था. गोंडरी यानी घर से लगी वो छोटी-सी जमीन.. जहां नहाने और बर्तन धोने के पानी से सब्जियों की सिंचाई होती है. हर बूंद यहां जाया नहीं जाती  बल्कि जीवन देती है. इस छोटी-सी बाड़ी में मिर्च, बैंगन, अदरक, पपीता हर मौसम की सब्जियां उगाई जाती हैं. यहां बर्तन धोने से बचा खाना मिट्टी में खाद बन जाता है और ये नेच्यूरल तरीका पूरे गांव की जीवनशैली को टिकाऊ बनाता है. इस व्यवस्था से न सिर्फ पानी बचता है,..बल्कि परिवार को रोज ताजी.. रसायन-मुक्त सब्जियां भी मिलती हैं.

GONDRI CULTIVATION SYSTEM
TRADITIONAL CULTIVATION SYSTEM
गोंडरी व्यवस्था क्या है
सब्जियों की खेती
GONDRI CULTIVATION SYSTEM

