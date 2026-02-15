ETV Bharat / Videos

ट्रेड डील को लेकर अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- "शहज़ादे झूठ फैला रहे हैं, किसान सुरक्षित", राहुल ने केंद्र सरकार से पूछे 5 सवाल - SHAH TARGETS RAHUL OVER TRADE DEAL

राहुल गांधी पर अमित शाह का निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 15, 2026 at 10:39 PM IST

अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल के हमलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने रविवार को कांग्रेस नेता पर झूठ फैलाने और किसानों को गुमरा करने के आरोप लगाए. शाह ने देश के कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा किया.केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्रेड डील पर बहस की चुनौती दी. इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्रेड डील को लेकर हमला बोला और केंद्र सरकार से पांच सवाल किए.उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ये सवाल पोस्ट किए. उन्होंने लिखा कि "यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते हुए देख रहे हैं".

SHAH TARGETS RAHUL OVER TRADE DEAL
TRADE DEAL
AMIT SHAH
RAHUL GANDHI
SHAH TARGETS RAHUL OVER TRADE DEAL

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

