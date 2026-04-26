उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, कई जगहों पर पारा 40 के पार जा रहा है. दिन में लोगों का घर से निकलना मुश्किल है. दोपहर के वक्त सड़कें सूनी रह रही है, इक्का-दुक्का लोग ही सड़क पर दिखाई देते हैं. वहीं गर्मी की वजह कई प्रदेशों में स्कूल की टाइमिंग बदलीं हैं. वहीं गर्मी का असर लोगों की आजीविका पर भी पड़ा है. रेहड़ी, रोड किनारे दुकान लगाने वालों की कमाई घट गई है. वहीं अयोध्या सहित ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर लोगों की संख्या में कमी आई है. हालांकि इन जगहों पर खास इंतजाम मंदिर प्रशासन की तरफ से किए गए है. वहीं गर्मी की वजह से बीमारियां भी बढ़ गईं हैं. अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है. अस्पतालों में खास इंतजाम किए गए हैं. डॉक्टर भरपूर पानी पीने, हवादार कपड़े पहनने और सिर को ढकने जैसी सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं. फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं.