देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण लू की चपेट में हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि कई क्षेत्रों में ऐसी गर्मी करीब एक सप्ताह तक जारी रह सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी राज्यों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में लू की स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने हालात के मुताबिक कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि भीषण गर्मी से दैनिक जीवन बाधित हो रहा है. बुधवार की सुबह दिल्ली में भीषण गर्मी रही, तापमान सामान्य से काफी ज्यादा था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिन में कुछ इलाकों में भीषण गर्मी की आशंका जताई गई है. अधिकारियों ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है.