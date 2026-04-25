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देश में भीषण गर्मी की मार, मौसम विभाग ने हीटवेव की दी चेतावनी - HEATWAVE WARNING IN INDIA

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देश में भीषण गर्मी की मार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 10:23 PM IST

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देश के ज्यादातर भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है. गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और बीमार पड़ रहे हैं. इस मौसम में आंखों से जुड़ी बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं. डॉक्टर धूप से बचने की सलाह दे रहे हैं.  

मौसम विभाग ने हीटवेव की चेतावनी जारी की है. IMD ने अप्रैल महीने में गर्मी से बचने को कहा है. IMD के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तापमान रहा. कई इलाकों में तापमान साल के इस समय के औसत तापमान से 5 डिग्री या उससे भी ज्यादा दर्ज किया गया. हीट वेव की वजह से 50 से ज्यादा प्रतिशत जिलों में खतरा ज्यादा है.  

आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. वही, तटीय और पूर्वी इलाकों में गर्मी और नमी की स्थिति रहने की उम्मीद है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी. इंसानों की तरह पशु भी परेशान भी है. जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में पशुओं-पक्षियों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. 

देश के ज्यादातर भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है. गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और बीमार पड़ रहे हैं. इस मौसम में आंखों से जुड़ी बीमारियां ज्यादा बढ़ गई हैं. डॉक्टर धूप से बचने की सलाह दे रहे हैं.  

मौसम विभाग ने हीटवेव की चेतावनी जारी की है. IMD ने अप्रैल महीने में गर्मी से बचने को कहा है. IMD के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तापमान रहा. कई इलाकों में तापमान साल के इस समय के औसत तापमान से 5 डिग्री या उससे भी ज्यादा दर्ज किया गया. हीट वेव की वजह से 50 से ज्यादा प्रतिशत जिलों में खतरा ज्यादा है.  

आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. वही, तटीय और पूर्वी इलाकों में गर्मी और नमी की स्थिति रहने की उम्मीद है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी. इंसानों की तरह पशु भी परेशान भी है. जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में पशुओं-पक्षियों की देखभाल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. 

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