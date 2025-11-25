ETV Bharat / Videos

कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे - SEVERE COLD IN KASHMIR

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 9:46 PM IST

2 Min Read
जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई. घाटी के अधिकांश हिस्सों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है. कोहरे में लिपटी डल झील, ठंड़ी हवाओं से ठिठुरते उपर से नीचे तक गर्म कपड़ों में ढके लोग नजर आ रहे, दक्षिण और मध्य कश्मीर में ठंड चरम पर है. पहलगाम का तापमान –4.4°C तक औप पंपोर का तापमान –4.5°C तक गिर गया. इसी तरह पुलवामा और शोपियां का तापमान क्रमशः –5.0°C और –5.4°C तक नीचे चला गया, जिससे शोपियां कश्मीर घाटी में सबसे ठंड जिला बन गया. मशहूर स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में -1.2°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण ठंड के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है. रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी कॉरिडोर जोजिला दर्रे पर तापमान फिर से -16°C तक पहुंच गया. उत्तर कश्मीर के जिलों में भी कठोर ठंड पड़ रही. कुपवाड़ा में –3.4°C, बांदीपोरा में –3.8°C, राफियाबाद में –4.1°C और बारामूला में –4.3°C तापमान रहा. मध्य कश्मीर में, बडगाम में –3.7°C, जबकि गांदरबल में –2.4°C तापमान रहा. सोनमर्ग जैसी पर्यटक जगहों पर भी –3.8°C तापमान के साथ कड़ाके की ठंड रही. जम्मू संभाग में, मैदानी इलाके ज्यादा गर्म रहे, हालांकि रात का तापमान अभी भी सामान्य से नीचे रहा. जम्मू शहर में तापमान 9.8°C, जबकि कटरा में 9.1°C रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, पहाड़ी शहरों में सर्दी का एहसास जारी रहा. बनिहाल में तापमान गिरकर –0.5°C, भद्रवाह में 0.4°C और रामबन में 4.8°C रिकॉर्ड किया गया. जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर तापमान 9.6°C मापा गया. लद्दाख में भी कठोर ठंड पड़ रही. करगिल में तापमान –8.8°C रिकॉर्ड किया गया, जो लेह के –8.5°C से ज्यादा ठंडा था. नुब्रा की रेगिस्तानी घाटी में तापमान –6.6°C रिकॉर्ड किया गया.

SEVERE COLD IN KASHMIR
TEMPERATURE DROPS BELOW ZERO
SRINAGAR TEMPERATURE DROPS ZERO
कश्मीर में कड़ाके की ठंड
SEVERE COLD IN KASHMIR

ETV Bharat Hindi Team

