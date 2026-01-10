ETV Bharat / Videos

कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड, श्रीनगर में पारा माइनस 5.6 डिग्री तक पहुंचा - SEVERE COLD GRIPS NORTH INDIA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 10:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. गिरते तापमान और घने कोहरे के बीच लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली शनिवार को घने कोहरे की चादर से लिपटी हुई नजर आई. शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन के औसत न्यूनतम तापमान से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है. इससे पहले साल 2024 में 15 जनवरी को सबसे कम 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. शनिवार की सुबह दिल्ली के सफदरजंग में 4.2, पालम में 4.5, लोधी रोड में 4.7, रिज इलाके में 5.3 और आयानगर में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. ऐसे में जिन लोगों से पास अपना घर नहीं है, उन्होंने रैन बसेरे में शरण ले रखी है.  

ठंड का कहर जम्मू-कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है.. जहां पारा गिरकर माइनसर 5.6 डिग्री तक पहुंच गया है. वहीं, शोपियां जिले में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, जिसकी वजह से पाइपलाइनें जम गई हैं और लोग परेशान हैं. पाइपलाइन में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए लोग उन पर भूसे जला रहे हैं या खौलता हुआ पानी डाल रहे हैं. पानी लाने के लिए कई लोगों को लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं.  

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. गिरते तापमान और घने कोहरे के बीच लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली शनिवार को घने कोहरे की चादर से लिपटी हुई नजर आई. शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन के औसत न्यूनतम तापमान से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है. इससे पहले साल 2024 में 15 जनवरी को सबसे कम 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. शनिवार की सुबह दिल्ली के सफदरजंग में 4.2, पालम में 4.5, लोधी रोड में 4.7, रिज इलाके में 5.3 और आयानगर में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. ऐसे में जिन लोगों से पास अपना घर नहीं है, उन्होंने रैन बसेरे में शरण ले रखी है.  

ठंड का कहर जम्मू-कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है.. जहां पारा गिरकर माइनसर 5.6 डिग्री तक पहुंच गया है. वहीं, शोपियां जिले में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, जिसकी वजह से पाइपलाइनें जम गई हैं और लोग परेशान हैं. पाइपलाइन में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए लोग उन पर भूसे जला रहे हैं या खौलता हुआ पानी डाल रहे हैं. पानी लाने के लिए कई लोगों को लंबी दूरी तय करना पड़ रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं.  

For All Latest Updates

TAGGED:

SEVERE COLD GRIPS NORTH INDIA
शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत
दिल्ली में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड
TEMPERATURE DIPS IN DELHI
SEVERE COLD GRIPS NORTH INDIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' पर सियासी घमासान

'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' पर सियासी घमासान: ओवैसी ने 'हिजाब वाली प्रधानमंत्री' को बताया अपना ख्वाब, बीजेपी ने किया पलटवार

January 10, 2026 at 10:53 PM IST
गरीबों के बीच बांटे 500 कंबल

एक भिखारी ने पेश की मानवता की मिसाल, गरीबों के बीच बांटे 500 कंबल, पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ

January 10, 2026 at 7:59 PM IST
राउरकेला में प्लेन क्रैश

राउरकेला में प्लेन क्रैश, पायलट और को-पायलट समेत 6 लोग जख्मी

January 10, 2026 at 7:59 PM IST
भारत ने कहा, दोनों देशों के बीच 8 बार हुई बात

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर लटनिक का दावा, पीएम मोदी ने नहीं की कॉल, इसीलिए फेल हुई डील, भारत ने दावे को किया खारिज

January 9, 2026 at 10:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.