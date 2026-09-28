देश के कई राज्यों में तेज हवा और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील

देश के कई हिस्सों में मानसून की भारी बारिश जारी है. उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भीषण वर्षा दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में और ज्यादा बारिश होने का अनुमान है.

हालांकि तेज बारिश का कारण बनने वाला मौसम तंत्र अब कमजोर हो गया है, लेकिन मौसम विभाग ने उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी बरकरार रखी है. हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बारिश के अगले दौर के लिए भी अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश बढ़ने की संभावना है. कुछ इलाकों में बारिश तेज होने के साथ ही अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

पूर्वोत्तर सबसे ज़्यादा एक्टिव इलाका बना हुआ है. मौसम विभाग ने 28 सितंबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने का अनुमान लगाया है. 29 सितंबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी से इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.