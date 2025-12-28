ETV Bharat / Videos

कश्मीर में कई नेताओं का हाउस अरेस्ट का दावा, घर के बाहर की तस्वीरें की पोस्ट - CLAIM UNDER HOUSE ARREST

कश्मीर में कई नेताओं का हाउस अरेस्ट का दावा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 9:33 PM IST

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार को श्रीनगर में होने वाले आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को नाकाम कर दिया. यहां के कई नेताओं ने प्रशासन पर हाउस अरेस्ट का आरोप लगाया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह ने आरक्षण नीति के युक्तिकरण के लिए  श्रीनगर के पोलो व्यू स्थित शेरी कश्मीर पार्क में विरोध प्रदर्शन और धरना देने की योजना बनाई थी. आगा रुहुल्लाह ने छात्रों को भी हिरासत में लिए जाने का दावा किया.

रुहुल्लाह के ऑफिस हैंडल ने शनिवार रात को बडगाम में उनके घर के बाहर पुलिस तैनाती की तस्वीरें और फोटो X पर पोस्ट कीं. नाराज़ सांसद ने पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था. जिसकी कुछ NC विधायकों ने कड़ी आलोचना की थी.

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी दावा किया कि उन्हें भी घर में नज़रबंद कर दिया गया है उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मुझे फिजिकली रोकने के लिए गेट पर महिला पुलिसकर्मियों की पूरी टुकड़ी तैनात की गई है.

PDP विधायक वहीद पारा के करीबी सहयोगी आरिफ अमीन ने भी दावा किया कि  पारा को हाउस अरेस्ट किया गया है अमीन ने X पर पोस्ट किया कि छात्रों के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को हथियार क्यों बनाया जा रहा है ?

