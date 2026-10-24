आंध्र प्रदेश में जिलेटिन स्टिक में विस्फोट, रास्ते से गुजर रही टीचर समेत 7 की मौत

आंध्रप्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में पिनाकोटा के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई. ये धमाका उस वक्त हुआ, जब सड़क बनाने के लिए मजदूर पहाड़ी को काट रहे थे. मजदूरों ने पहाड़ी में ब्लास्ट करने के लिए जिलेटिन स्टिक लगी एक खास मशीन का इस्तेमाल किया. जैसे ही मजदूरों ने मशीन में डीजल डाला, अचानक उसमें आग लग गई और वहां बड़ा धमाका हो गया. रास्ते से गुजर रही गाड़ियां भी धमाके के बीच फंस गईं और दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. एसपी अमित बरदार के मुताबिक ये घटना तब हुई जब मजदूर एक डंपर ट्रक में फ्यूल भर रहे थे. साइट पर मजदूर आम तौर पर ड्रम में डीजल ले जाते हैं क्योंकि ये जगह करीब 100 किलोमीटर दूर है. एसपी ने साफ किया कि यह अचानक लगी आग थी, धमाका नहीं. मृतकों में विशाखापट्टनम की टीचर सुनीता भी शामिल हैं. सुनीता पिनाकोटा इलाके के एक MPP स्कूल में टीचर थीं और खबर है कि जब यह घटना हुई, तब वह स्कूल जा रही थीं. भीषण धमाके के कारण शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और टीमें घटना की जांच में जुट गईं.