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केरल : वायनाड में शिगेला के सात और मामलों की पुष्टि, अब तक 16 बच्चों में संक्रमण - 7 MORE SHIGELLA CASES IN WAYANAD

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केरल में शिगेला वायरस का कहर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 11:09 PM IST

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केरल में शिगेला वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है. वायनाड जिले में सात और लोगों में शिगेला संक्रमण की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही, इस बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की संख्या 16 हो गई है. हालांकि इस बीमारी से पीड़ित सभी 16 बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति अभी ठीक है.

केरल के अलग-अलग जिलों में शिगेला बैक्टीरिया की पुष्टि होने के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया था. अधिकारियों ने लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने को कहा है क्योंकि यह तेजी से फैलने वाला बैक्टीरियल संक्रमण है जो खराब पानी, खराब खाने और शारीरिक संपर्क से फैलता है.  

वायनाड जिले में महामारी की निगरानी, ​​बचाव के उपाय और जागरूकता अभियान तेज कर दिए गए हैं. जिला स्वास्थ्य विभाग संक्रमित बच्चों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है. विभाग का कहना है कि इस बीमारी को बच्चों से दूसरों और वयस्कों में फैलने से रोकने के लिए जरूरी सावधानियां बरती जानी चाहिए और लक्षण दिखने पर डॉक्टरों इलाज करना चाहिए. विभाग ने लोगों को खुद से दवा नहीं लेने की भी सलाह दी. लोगों से व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, अपने आसपास के माहौल के अलावा खाने-पीने की चीजों की सफाई भी सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है.  

केरल में शिगेला वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है. वायनाड जिले में सात और लोगों में शिगेला संक्रमण की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही, इस बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की संख्या 16 हो गई है. हालांकि इस बीमारी से पीड़ित सभी 16 बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति अभी ठीक है.

केरल के अलग-अलग जिलों में शिगेला बैक्टीरिया की पुष्टि होने के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया था. अधिकारियों ने लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने को कहा है क्योंकि यह तेजी से फैलने वाला बैक्टीरियल संक्रमण है जो खराब पानी, खराब खाने और शारीरिक संपर्क से फैलता है.  

वायनाड जिले में महामारी की निगरानी, ​​बचाव के उपाय और जागरूकता अभियान तेज कर दिए गए हैं. जिला स्वास्थ्य विभाग संक्रमित बच्चों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है. विभाग का कहना है कि इस बीमारी को बच्चों से दूसरों और वयस्कों में फैलने से रोकने के लिए जरूरी सावधानियां बरती जानी चाहिए और लक्षण दिखने पर डॉक्टरों इलाज करना चाहिए. विभाग ने लोगों को खुद से दवा नहीं लेने की भी सलाह दी. लोगों से व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, अपने आसपास के माहौल के अलावा खाने-पीने की चीजों की सफाई भी सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है.  

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