'सेवा संकल्प यात्रा' का गौतम बुद्ध नगर में आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 29, 2026 at 12:11 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 12:24 PM IST
नोएडा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही बाइक यात्रा देर रात गौतम बुद्ध नगर पहुंची. यहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ यात्रा का स्वागत किया. वडनगर से शुरू हुई यह यात्रा प्रधानमंत्री के जन्मस्थान से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक जा रही है. यात्रा के अलग-अलग पड़ावों पर सेवा, जनभागीदारी और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहा है, जबकि बाइक यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी. गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल बाइक सवारों का स्वागत किया. आयोजकों के मुताबिक, यात्रा का संदेश सेवा, सुशासन, सामाजिक सहभागिता और जनकल्याण से जुड़ी गतिविधियों के जरिए लोगों तक पहुंचाना है। यात्रा आगे वाराणसी की ओर रवाना होगी.
नोएडा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही बाइक यात्रा देर रात गौतम बुद्ध नगर पहुंची. यहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ यात्रा का स्वागत किया. वडनगर से शुरू हुई यह यात्रा प्रधानमंत्री के जन्मस्थान से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक जा रही है. यात्रा के अलग-अलग पड़ावों पर सेवा, जनभागीदारी और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चल रहा है, जबकि बाइक यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी. गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल बाइक सवारों का स्वागत किया. आयोजकों के मुताबिक, यात्रा का संदेश सेवा, सुशासन, सामाजिक सहभागिता और जनकल्याण से जुड़ी गतिविधियों के जरिए लोगों तक पहुंचाना है। यात्रा आगे वाराणसी की ओर रवाना होगी.