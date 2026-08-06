बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है. ताजा जानकारी के मुताबिक बेंच ने सजा का ऐलान कर दिया है. तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई है. यह मामला उनकी जूनियर सहकर्मी ने दर्ज कराया था. वहीं, सेक्सुअल असॉल्ट केस में दोषी पाए जाने के बाद, तहलका मैगजीन के फाउंडर तरुण तेजपाल ने कहा कि हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच गोवा सरकार की उस अपील पर फैसला सुना रही थी जिसमें 2021 में गोवा सेशंस कोर्ट द्वारा कथित यौन उत्पीड़न मामले में तेजपाल को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी. यह मामला एक महिला पत्रकार के आरोपों से जुड़ा है, जिसने तेजपाल पर 7 और 8 नवंबर, 2013 को एक होटल की लिफ्ट में उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. तेजपाल को इन आरोपों के तहत 30 नवंबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया था.