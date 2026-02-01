ETV Bharat / Videos

यूपी के किले की अनसुनी कहानियां…जल्द - UP FORT STORY TEASER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
यूपी के किले: ‘हिस्ट्री और मिस्ट्री. (Video Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 2:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तर प्रदेश की मिट्टी सिर्फ खेतों की कहानी नहीं कहती, यह गवाह है उन बुलंदियों की, जिन्होंने इतिहास बनते और बिगड़ते देखा है. यहां के हर किले में एक कहानी छिपी है. चाहे वह झांसी की रानी का अदम्य साहस हो या कालिंजर का वह अभेद्य रहस्य, जिसे काल भी नहीं जीत सका. विजयगढ़ की वे गलियां जहां, तिलिस्म आज भी जिंदा है, या आगरा का वह लाल पत्थर, जिसने प्रेम, धोखा, खून और सत्ता की सबसे बड़ी दास्तानें लिखीं. इस सफर में हम सिर्फ खंडहर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उन बंद दरवाजों को खोलेंगे, जिनके पीछे इतिहास के पन्ने दबे पड़े हैं. सुनाएंगे अनकही बातें, जो किताबों में नहीं, बल्कि वहां की हवाओं और बुजुर्गों की कही-सुनी कहानियों में बसी हैं. कहीं शौर्य की गाथा है, तो कहीं धोखे की टीस और कहीं आज भी भटकती उन रूहों का सन्नाटा, जो वक्त के पहिये में कहीं थम गई हैं. तैयार हो जाइए उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत को एक नए नजरिए से देखने के लिए.

जल्द लेकर आ रहा है- ETV Bharat एक नई सीरीज- किले: ‘हिस्ट्री और मिस्ट्री.' 

उत्तर प्रदेश की मिट्टी सिर्फ खेतों की कहानी नहीं कहती, यह गवाह है उन बुलंदियों की, जिन्होंने इतिहास बनते और बिगड़ते देखा है. यहां के हर किले में एक कहानी छिपी है. चाहे वह झांसी की रानी का अदम्य साहस हो या कालिंजर का वह अभेद्य रहस्य, जिसे काल भी नहीं जीत सका. विजयगढ़ की वे गलियां जहां, तिलिस्म आज भी जिंदा है, या आगरा का वह लाल पत्थर, जिसने प्रेम, धोखा, खून और सत्ता की सबसे बड़ी दास्तानें लिखीं. इस सफर में हम सिर्फ खंडहर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उन बंद दरवाजों को खोलेंगे, जिनके पीछे इतिहास के पन्ने दबे पड़े हैं. सुनाएंगे अनकही बातें, जो किताबों में नहीं, बल्कि वहां की हवाओं और बुजुर्गों की कही-सुनी कहानियों में बसी हैं. कहीं शौर्य की गाथा है, तो कहीं धोखे की टीस और कहीं आज भी भटकती उन रूहों का सन्नाटा, जो वक्त के पहिये में कहीं थम गई हैं. तैयार हो जाइए उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत को एक नए नजरिए से देखने के लिए.

जल्द लेकर आ रहा है- ETV Bharat एक नई सीरीज- किले: ‘हिस्ट्री और मिस्ट्री.' 

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTAR PRADESH NEWS
STORIES OF UP FORTS
UP FORT STORY
यूपी के किले हिस्ट्री और मिस्ट्री
UP FORT STORY TEASER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ब्रज की होली

Video: बांके बिहारी मंदिर में वसंत पंचमी पर होली उत्सव शुरू, 40 दिनों तक उड़ेगा गुलाल अबीर

January 23, 2026 at 2:12 PM IST
Photo Credit; ETV Bharat

सैंड आर्टिस्ट ने मणिकर्णिका घाट के दर्द को उकेरा, सरकार से संरक्षण की मांग

January 20, 2026 at 2:47 PM IST
खूब थिरके आईआईटीयंस

VIDEO: IIT-BHU में मोहित चौहान की 'तुम से ही दिन होता है' पर खूब थिरके आईआईटीयंस

January 18, 2026 at 5:31 PM IST
कानपुर में पंजाबी सिंगर गुरदास मान का जादू

Watch: पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने फैंस गीतों पर ऐसे झुमाया...

December 21, 2025 at 1:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.