यूपी के किले की अनसुनी कहानियां…जल्द - UP FORT STORY TEASER
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 2:49 PM IST
उत्तर प्रदेश की मिट्टी सिर्फ खेतों की कहानी नहीं कहती, यह गवाह है उन बुलंदियों की, जिन्होंने इतिहास बनते और बिगड़ते देखा है. यहां के हर किले में एक कहानी छिपी है. चाहे वह झांसी की रानी का अदम्य साहस हो या कालिंजर का वह अभेद्य रहस्य, जिसे काल भी नहीं जीत सका. विजयगढ़ की वे गलियां जहां, तिलिस्म आज भी जिंदा है, या आगरा का वह लाल पत्थर, जिसने प्रेम, धोखा, खून और सत्ता की सबसे बड़ी दास्तानें लिखीं. इस सफर में हम सिर्फ खंडहर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उन बंद दरवाजों को खोलेंगे, जिनके पीछे इतिहास के पन्ने दबे पड़े हैं. सुनाएंगे अनकही बातें, जो किताबों में नहीं, बल्कि वहां की हवाओं और बुजुर्गों की कही-सुनी कहानियों में बसी हैं. कहीं शौर्य की गाथा है, तो कहीं धोखे की टीस और कहीं आज भी भटकती उन रूहों का सन्नाटा, जो वक्त के पहिये में कहीं थम गई हैं. तैयार हो जाइए उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत को एक नए नजरिए से देखने के लिए.
जल्द लेकर आ रहा है- ETV Bharat एक नई सीरीज- किले: ‘हिस्ट्री और मिस्ट्री.'
