नन्हे हिरण पर टूट पड़ा बाघिन परिवार, पेंच में शिकार का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो - PENCH TIGER RESERVE
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 6:33 PM IST
सिवनी: पेंच टाइगर रिजर्व के खुर्सापार गेट से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि जंगल के शासक कितने भयावह हो होते हैं. वीडियो में दिख रहा है कि हिरण के बच्चे को एक बाघिन पकड़ी हुई है. इस दौरान उसका कान काट देती है और पैरों से दबोचकर उसे जमीन पर गिरा देती है. तभी हिरण का बच्चा जैसे-तैसे भागने की कोशिश करता है, इस दौरान मौके पर 2 से 3 शावक आ धमकते हैं और देखते ही देखते हिरण के बच्चे पर टूट पड़ते हैं. हिरण के बच्चे की चीखें और बाघिन की दहाड़ जंगल में गूंज उठती हैं, लेकिन कुछ ही पलों में बच्चा बाघिन सहित शावकों का शिकार बन जाता है. इस दिल दहला देने वाले नजारे को पेंच टाइगर रिजर्व के फोटोग्राफर मोनू दुबे ने अपने कैमरे में कैद किया. जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.
