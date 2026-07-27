सिवनी : मध्य प्रदेश के सिवनी में रविवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर खड़ी यात्री में पीछे से जा घुसा. हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 15 गंभीर रूप से घायल हो गए.

लखनादौन थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें भोपाल से चलकर मंडला जा रही एक यात्री बस जैसे ही सवारियां उतारने के लिए रुकी, तो पीछे से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक में उसमें जा घुसा. हादसा इतना भीषण था कि इस बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया व ट्रक सामने से चकनाचूर हो गया. इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वही 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तत्काल स्थानीय लोगों एवं पुलिस प्रशासन की सहायता से शासकीय सिविल अस्पताल लखनादौन पहुंचाया गया है. लखनादौन थाना प्रभारी केपी धुर्वे ने बताया, '' हादसे में कहानी निवासी 40 वर्षीय देवेंद्र पटेल की मौके पर मौत हो गई. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे की जांच की जा रही है.''