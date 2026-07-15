ETV Bharat / Videos

सिवनी में कार बनी चकरी, डिवाइडर से टकराकर हवा में कई बार घूमी, वीडियो देख थम जाएंगी सांसें - MADHYA PRADESH NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
डिवाइडर से टकराकर हवा में कई बार घूमी कार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 3:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिवनी: ये कोई फिल्मी स्टंट नहीं है... बल्कि हकीकत का ऐसा खौफनाक मंजर है, जिसे देखकर कुछ पल के लिए आपकी भी सांसें थम जाएंगी. सिवनी के लुघरवाड़ा इलाके में पुरानी अग्रोहा लॉन के सामने एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह सड़क पर कई बार गोल-गोल चकरी की तरह घूमती रही. हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद कार सड़क पर घूमती रहती है. गनीमत रही कि कार चला रहा ड्राइवर सुरक्षित बच गया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई. सबसे राहत की बात यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस दौरान कोई अन्य कार या दोपहिया वाहन उसकी चपेट में नहीं आया. अगर कुछ सेकंड का भी फर्क होता, तो यह हादसा कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकता था. यह पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब लोगों को तेज रफ्तार के खतरनाक अंजाम की चेतावनी दे रही है.

सिवनी: ये कोई फिल्मी स्टंट नहीं है... बल्कि हकीकत का ऐसा खौफनाक मंजर है, जिसे देखकर कुछ पल के लिए आपकी भी सांसें थम जाएंगी. सिवनी के लुघरवाड़ा इलाके में पुरानी अग्रोहा लॉन के सामने एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह सड़क पर कई बार गोल-गोल चकरी की तरह घूमती रही. हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद कार सड़क पर घूमती रहती है. गनीमत रही कि कार चला रहा ड्राइवर सुरक्षित बच गया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई. सबसे राहत की बात यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस दौरान कोई अन्य कार या दोपहिया वाहन उसकी चपेट में नहीं आया. अगर कुछ सेकंड का भी फर्क होता, तो यह हादसा कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकता था. यह पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब लोगों को तेज रफ्तार के खतरनाक अंजाम की चेतावनी दे रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SEONI CAR VIDEO
CAR COLLIDED DIVIDER
CAR SPUN SEONI
MADHYA PRADESH NEWS
SEONI ROAD ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Being the second largest state in the country with 53 districts, Madhya Pradesh is one of the most important states. Being committed to its viewers, ETV Bharat Madhya Pradesh has the reach to the farthest corner of the state with its reporting presence. The variety of the state, the behavioural pattern of the people, the changing trends and the political landscape find the finest expression in its stories....view details

संबंधित ख़बरें

BANDHAVGARH TIGER RESERVE NEWS

अपने शावक के साथ नजर आई पनीहाई, बांधवगढ़ की सबसे खूबसूरत बाघिनों में से एक

July 14, 2026 at 11:20 AM IST
Madhya Pradesh Submerged boats

बरगी डैम का रहस्य! पानी सूखते ही नजर आया प्राचीन मंदिर और पुरानी नाव, देखें वीडियो

July 2, 2026 at 2:26 PM IST
BJP LEADER AND POLICE OFFICER FIGHT VIDEO

इंदौर के विजय नगर थाने में बीजेपी नेता और पुलिसकर्मी के बीच बहस, वीडियो बनते ही थाने से गायब

June 24, 2026 at 2:55 PM IST
TIGER SPOTTED PANNA AMANGANJ ROAD

कार से जा रहा था परिवार, तभी सामने आए वनराज, देखने के लिए लोगों की लगी कतार

June 22, 2026 at 12:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.