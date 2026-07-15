सिवनी: ये कोई फिल्मी स्टंट नहीं है... बल्कि हकीकत का ऐसा खौफनाक मंजर है, जिसे देखकर कुछ पल के लिए आपकी भी सांसें थम जाएंगी. सिवनी के लुघरवाड़ा इलाके में पुरानी अग्रोहा लॉन के सामने एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह सड़क पर कई बार गोल-गोल चकरी की तरह घूमती रही. हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद कार सड़क पर घूमती रहती है. गनीमत रही कि कार चला रहा ड्राइवर सुरक्षित बच गया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई. सबसे राहत की बात यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस दौरान कोई अन्य कार या दोपहिया वाहन उसकी चपेट में नहीं आया. अगर कुछ सेकंड का भी फर्क होता, तो यह हादसा कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकता था. यह पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब लोगों को तेज रफ्तार के खतरनाक अंजाम की चेतावनी दे रही है.