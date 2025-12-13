पेड़ पर लटका तेंदुआ, नीचे घात लगाए बैठे तीन सियार, पेंच टाइगर रिजर्व में रोमांचक नजारा - PENCH TIGE RESERVE
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 12:05 PM IST
सिवनी: पेंच टाइगर रिजर्व में तेंदुआ और सियार की भिड़ंत का एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आया है. शुक्रवार शाम सफारी के दौरान जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर तेंदुआ लटका हुआ दिखाई दिया. ठीक पेड़ के नीचे तीन सियार घूम-घूमकर उसकी हर हरकतों पर नजर टिकाए इंतजार करते दिखे. यह नजारा जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक तेंदुआ 3 सियारों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है. तीनों सियार नीचे खड़े होकर तेंदुए को पकड़ने की ताक में रहते हैं. इसके बाद तेंदुआ मौका देखकर नीचे कूदता है और भागने लगता है. सियार भी उसके पीछे दौड़ते हैं.
