बेहद मंझे कलाकार निकले MLA रजनीश सिंह, मंच पर निभाया राजा शंखपति का किरदार

सिवनी : बर्रा में विधायक रजनीश सिंह का अनोखा अंदाज देख लोग दंग रह गए. गणेश उत्सव के अवसर पर ग्राम बर्रा में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में केवलारी विधायक रजनीश सिंह कलाकार के रूप में नजर आए. विधायक के गृह ग्राम बर्रा में आदर्श नाट्य कला मंडल की ओर से पारंपरिक नाटक ‘भक्त पूरनमल’ का मंचन किया गया. इसी दौरान केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने पंजाब केसरी राजा शंखपति का किरदार निभाया.

जिस गांव की गलियों में विधायक रजनीश सिंह का बचपन बीता, उसी मिट्टी और अपने लोगों के बीच उन्होंने अभिनय के जरिए लोककला और ग्रामीण संस्कृति से अपने जुड़ाव को प्रदर्शित किया. पारंपरिक वेशभूषा और अभिनय के साथ राजा शंखपति की भूमिका में नजर आए रजनीश सिंह कार्यक्रम का खास आकर्षण रहे.

विधायक रजनीश सिंह ने कहा "लोककला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान, आस्था और ग्रामीण परंपराओं की विरासत है. ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं."