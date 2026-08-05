सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी से ममता की एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई है. जिसने हर किसी को भावुक कर दिया. कहते हैं, कि मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है. ग्राम चुरका से सामने आया यह CCTV वीडियो इसी बात को सच साबित करता है. लखनादौन तहसील के ग्राम चुरका निवासी राम अहरवाल के घर में देर रात एक जहरीला सांप उस कमरे में घुस गया. जहां कबाड़ रखा था और एक मुर्गी अपने पांच नन्हे चूजों के साथ रहती थी. जैसे ही सांप ने चूजों पर हमला किया, मां मुर्गी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बिना डरे जहरीले सांप से भिड़ गई. उसने आखिरी दम तक अपने चूजों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सांप के सामने उसकी एक न चली और पांचों चूजे उसका शिकार बन गए. जब घरवालों ने चूजों को गायब देखा तो CCTV फुटेज देखी गई. कैमरे में कैद यह पूरा संघर्ष देखकर सभी की आंखें नम हो गई. सूचना मिलने पर सर्प मित्र मौके पर पहुंचा और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि ममता केवल इंसानों तक सीमित नहीं है. हर जीव अपने बच्चों की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करता है.