शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त, सेंसेक्स 544 अंक चढ़ा; कच्चे तेल में नरमी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा - SENSEX NIFTY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 17, 2026 at 2:15 PM IST
वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी दर्ज की गई. 30 शेयरों वाला BSE Sensex 544 अंक चढ़कर 76,808 पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 135 अंक की बढ़त के साथ 23,989 पर पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने तथा होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने की संभावना से वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिली. ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी ने भी बाजार का समर्थन किया. आईटी, एफएमसीजी, पावर और एनर्जी शेयरों में खरीदारी देखी गई, जबकि ऑटो, मेटल और हेल्थकेयर सेक्टर अपेक्षाकृत कमजोर रहे.
वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी दर्ज की गई. 30 शेयरों वाला BSE Sensex 544 अंक चढ़कर 76,808 पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 135 अंक की बढ़त के साथ 23,989 पर पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने तथा होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने की संभावना से वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिली. ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी ने भी बाजार का समर्थन किया. आईटी, एफएमसीजी, पावर और एनर्जी शेयरों में खरीदारी देखी गई, जबकि ऑटो, मेटल और हेल्थकेयर सेक्टर अपेक्षाकृत कमजोर रहे.