हैदराबादः बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही है. एनडीए को भारी बहुमत मिलती दिख रही है. महागठबंधन करारी हार की ओर जा रही है. ईटीवी भारत की टीम लगातार दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रही है. हर सीट और हर एक प्रत्याशी के बारे में पल-पल के अपडेट दे रहे हैं. हर राउंड की गिनती के बाद बढ़ती बेचैनी और रिजल्ट को लेकर हर फैक्टर पर अपने विचार भी रख रही है. टीम में शामिल वरिष्ठ पत्रकार लगातार बता रहे हैं कि आखिर कौन-कौन से फैक्टर रहे, जिसकी वजह से एनडीए के पक्ष में परिणाम आते दिख रहे हैं. आगे की संभावनाओं पर भी एक्सपर्ट राय रखी.