Bihar Assembly Election Results: चुनाव परिणाम और रुझानों पर जानिए ईटीवी भारत के वरिष्ठ पत्रकारों की राय - BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULTS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 14, 2025 at 2:58 PM IST
हैदराबादः बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही है. एनडीए को भारी बहुमत मिलती दिख रही है. महागठबंधन करारी हार की ओर जा रही है. ईटीवी भारत की टीम लगातार दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रही है. हर सीट और हर एक प्रत्याशी के बारे में पल-पल के अपडेट दे रहे हैं. हर राउंड की गिनती के बाद बढ़ती बेचैनी और रिजल्ट को लेकर हर फैक्टर पर अपने विचार भी रख रही है. टीम में शामिल वरिष्ठ पत्रकार लगातार बता रहे हैं कि आखिर कौन-कौन से फैक्टर रहे, जिसकी वजह से एनडीए के पक्ष में परिणाम आते दिख रहे हैं. आगे की संभावनाओं पर भी एक्सपर्ट राय रखी.
