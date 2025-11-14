Bihar Election Results 2025

Bihar Assembly Election Results: चुनाव परिणाम और रुझानों पर जानिए ईटीवी भारत के वरिष्ठ पत्रकारों की राय

ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 2:58 PM IST

हैदराबादः बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही है. एनडीए को भारी बहुमत मिलती दिख रही है. महागठबंधन करारी हार की ओर जा रही है. ईटीवी भारत की टीम लगातार दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रही है. हर सीट और हर एक प्रत्याशी के बारे में पल-पल के अपडेट दे रहे हैं. हर राउंड की गिनती के बाद बढ़ती बेचैनी और रिजल्ट को लेकर हर फैक्टर पर अपने विचार भी रख रही है. टीम में शामिल वरिष्ठ पत्रकार लगातार बता रहे हैं कि आखिर कौन-कौन से फैक्टर रहे, जिसकी वजह से एनडीए के पक्ष में परिणाम आते दिख रहे हैं. आगे की संभावनाओं पर भी एक्सपर्ट राय रखी.  

JOURNALISTS OPINIONS
बिहार विधानसभा चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम
पत्रकारों की राय
BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULTS

ETV Bharat Jharkhand Team

