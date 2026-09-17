सेमीकॉन इंडिया 2026 का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, 300 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां होंगी शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे. इसमें वैश्विक चिप निर्माता, नीति निर्माता, निवेशक और प्रौद्योगिकी कंपनियां एक साथ आएंगी. इस आयोजन में भारत अपने सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम का प्रदर्शन करेगा. द्वारका के यशोभूमि में 'सिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम' थीम पर आयोजित इस इवेंट में 300 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, 600 से अधिक मेंटर और 150 से अधिक एक्सपर्ट और वक्ता अपनी जानकारी साझा करेंगे. 15 हजार वर्ग मीटर में आयोजित इवेंट में छह देश मंडप और 12 राज्य मंडप, एक स्टार्टअप शोकेस, एक छात्र हैकथॉन, एक श्रमिक विकास मंडप और महिला फोरम के साथ बैठेंगे.

भारत ने चिप निर्माण की दिशा में बड़ी पहल की है. इंडिया का लक्ष्य जरूरी मिनरल और फैब्रिकेशन से लेकर एडवांस्ड AI सिस्टम और डिप्लॉयमेंट इंफ़्रास्ट्रक्चर तक पूरे 'सिलिकॉन स्टैक' को सुरक्षित करना है.