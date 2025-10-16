दिल्ली में ग्रीन पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का असर हैदराबाद में भी दिखाई दे रहा है. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मल्लापुर थोक बाजार में विक्रेता और खरीदार दिवाली पर शोर और रोशनी के लिए 'पर्यावरण-अनुकूल' पटाखों का समर्थन कर रहे हैं. हर बार की तरह इस बार भी इस बाजार के दुकानदारों ने पटाखे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के शिवकाशी से मंगवाए हैं. पुराने और नए ग्राहक कहते हैं कि वे इस थोक बाजार में बिकने वाले पटाखों को लेकर उत्साहित हैं जहां तुलनात्मक रूप से सस्ते पटाखे मिलते हैं. दिवाली भारत का पारंपरिक त्यौहार है और पटाखे इस उत्सव का हिस्सा रहे हैं लेकिन हैदराबाद में लोग बदलते समय के हिसाब से हरित पटाखे बेच रहे हैं.