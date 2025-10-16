ETV Bharat / Videos

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर, हैदराबाद में भी ग्रीन पटाखों पर जोर, देखें वीडियो - GREEN FIRECRACKERS DIWALI

By PTI

Published : October 16, 2025 at 10:07 AM IST

दिल्ली में ग्रीन पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का असर हैदराबाद में भी दिखाई दे रहा है. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के मल्लापुर थोक बाजार में विक्रेता और खरीदार दिवाली पर शोर और रोशनी के लिए 'पर्यावरण-अनुकूल' पटाखों का समर्थन कर रहे हैं. हर बार की तरह इस बार भी इस बाजार के दुकानदारों ने पटाखे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के शिवकाशी से मंगवाए हैं. पुराने और नए ग्राहक  कहते हैं कि वे इस थोक बाजार में बिकने वाले पटाखों को लेकर उत्साहित हैं जहां तुलनात्मक रूप से सस्ते पटाखे मिलते हैं. दिवाली भारत का पारंपरिक त्यौहार है और पटाखे इस उत्सव का हिस्सा रहे हैं लेकिन हैदराबाद में लोग बदलते समय के हिसाब से हरित पटाखे बेच रहे हैं.

HYDERABAD GREEN FIRECRACKERS
SELLERS BUYERS GREEN FIRECRACKERS
हैदराबाद ग्रीन पटाखे
पर्यावरण अनुकूल पटाखे
GREEN FIRECRACKERS DIWALI

PTI

