कांग्रेस ने पीएम मोदी के उस वीडियो पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ बुरा बर्ताव करने वाले युवकों को उन्होंने माफ कर दिया है. कांग्रेस ने उन पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को विक्टिम कार्ड खेलने में मजा आता है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि बीती रात प्रधानमंत्री ने आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा दिखाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे युवाओं को माफ कर दिया है. ये देश और उन युवाओं का अपमान है, जिन्होंने उनकी सरकार के दौरान पीड़ा झेली है और जो पूरी तरह न्यायोचित रूप से उनसे माफी की मांग कर रहे हैं.

आगे जयराम रमेश ने लिखा, आज पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री NTA के पेपर लीक से ग्रस्त व्यवस्था के कारण लाखों युवाओं को हुई पीड़ा और छात्र आंदोलनों पर गृह मंत्रालय के संरक्षण में हुई बर्बर कार्रवाई के लिए माफी मांगें. दरअसल, शुक्रवार रात को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो उन्हें अपमानित करने वाले युवाओं को माफ करते हैं.