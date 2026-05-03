ETV Bharat / Videos

आंध्रप्रदेश के 21 दिव्यांग छात्रों ने रचा इतिहास, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में लहराया तिरंगा झंडा - SELF CONFIDENCE SOARS HIGH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
21 दिव्यांग छात्रों ने रचा इतिहास (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आंध्रप्रदेश के 21 दिव्यांग छात्रों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया है. एक तरफ खून जमा देने वाली ठंड थी, तो दूसरी शारीरिक चुनौतियां लेकिन इन छात्रों ने जो ठाना वो कर दिखाया. दसवीं और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले इन छात्रों अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना किया.  

माइनस 5 से माइनस 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में चलते समय बर्फ इनके जूतों घुस गई. चढ़ाई पर सांस लेने में दिक्कत होने लगी. सिरदर्द भी हुआ, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हुआ और 5 हजार 364 मीटर की ऊंचाई पर बेस कैंप में पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया.  

समग्र शिक्षा अभियान आध्रप्रदेश की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अभियान पूरा कर जब ये विजयवाड़ा लौटे तो इनका शानदार स्वागत हुआ.. प्रोजेक्ट डायरेक्टर बी श्रीनिवास राव ने छात्रों को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी.  

आंध्रप्रदेश के 21 दिव्यांग छात्रों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया है. एक तरफ खून जमा देने वाली ठंड थी, तो दूसरी शारीरिक चुनौतियां लेकिन इन छात्रों ने जो ठाना वो कर दिखाया. दसवीं और इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले इन छात्रों अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना किया.  

माइनस 5 से माइनस 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में चलते समय बर्फ इनके जूतों घुस गई. चढ़ाई पर सांस लेने में दिक्कत होने लगी. सिरदर्द भी हुआ, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हुआ और 5 हजार 364 मीटर की ऊंचाई पर बेस कैंप में पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया.  

समग्र शिक्षा अभियान आध्रप्रदेश की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अभियान पूरा कर जब ये विजयवाड़ा लौटे तो इनका शानदार स्वागत हुआ.. प्रोजेक्ट डायरेक्टर बी श्रीनिवास राव ने छात्रों को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी.  

For All Latest Updates

TAGGED:

SELF CONFIDENCE SOARS HIGH
DIFFERENTLY ABLED STUDENTS
एवरेस्ट बेस कैंप
समग्र शिक्षा अभियान
SELF CONFIDENCE SOARS HIGH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पश्चिम बंगाल में मतगणना की तैयारी

पश्चिम बंगाल में मतगणना की तैयारी: 165 नए काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात

May 3, 2026 at 4:40 PM IST
NEET UG 2026 कल

NEET UG 2026 कल: 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, मात्र 1.3 लाख सीटें

May 2, 2026 at 11:00 PM IST
बंगाल में पुनर्मतदान के दौरान घमासान

बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: साउथ 24 परगना में रीपोलिंग के दौरान झड़प, भारी पुलिस बल तैनात

May 2, 2026 at 10:50 PM IST
जम्मू और श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन शुरू, तेज और आरामदायक सफर से यात्री खुश

May 2, 2026 at 10:44 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.