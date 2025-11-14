Bihar Election Results 2025

बिहार में पीएम मोदी की लहर, बहुमत के साथ सरकार बनाएगी NDA: आलोक शर्मा - ALOK SHARMA BIHAR ELECTION

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 11:02 AM IST

सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा निकाली गई. जिसमें भोपाल के सांसद आलोक शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, ''बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में NDA की सरकार बनने जा रही है. कांग्रेस का देश से सफाया होने वाला है.'' वहीं दिल्ली कार ब्लास्ट घटना पर आलोक शर्मा ने कहा है कि, ''आतंकवादियों का पाकिस्तान कनेक्शन है और उनका पूरा पर्दाफाश किया जाएगा. आतंकवादी अच्छे से जान लें कि, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ऐसी आतंकवादी घटनाओं को अनुमति नहीं दी जा सकती है. सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं.''

BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULT 2025
ALOK SHARMA PADYATRA SEHORE
NDA FORMED IN BIHAR ASSEMBLY
BIHAR VOTE COUNTING JDU BJP RJD
ALOK SHARMA BIHAR ELECTION

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

