पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी के साइबर पुलिस थाने में देशद्रोह की शिकायत दर्ज कराई गई है. ममता बनर्जी पर देश के संवैधानिक ढांचे का अपमान, राजद्रोह, भारत और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश के बीच राजनयिक संकट पैदा करने का आरोप लगाया गया है.

कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के हाई हत्याकांड में गृह मंत्रालय और अमित का नाम घसीटने के लिए उनके खिलाफ ये FIR दर्ज कराई गई है. 2 जून 2026 को कोलकाता के धर्मतला में प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि बांग्लादेश में उस्मान हादी हत्याकांड की साजिश की पूरी जानकारी उन्हें है.. लेकिन वो इसका खुलासा नहीं करेंगी. उन्होंने का कि STF ने बांग्लादेश के एक बड़े हत्यारे को गिरफ्तार किया था. इसे लेकर बांग्लादेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था. मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रही. मेरा पॉइंट यह है कि वे लोग मेघालय के रास्ते बंगाल में आए. यहां आने के बाद हमारी एसटीएफ ने उन्हें पकड़ा. गृह मंत्री खुद कह रहे हैं. मैंने इतने दिन तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आज अत्याचार अपनी चरम सीमा पार कर गया है, इसलिए बोल रही हूं.