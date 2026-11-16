Ramoji Excellence Awards 2026 LIVE : रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स में देश के 9 'रियल हीरोज' को सम्मान

Ramoji Excellence Awards का दूसरा संस्करण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर कलावेदिका में चल रहा है. आज (16 नवंबर) देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के 9 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है. यह पुरस्कार समारोह मीडिया जगत के दूरदर्शी और रामोजी समूह के संस्थापक श्री रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि हैं. कई अन्य केंद्रीय मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं. श्री रामोजी राव की स्मृति में पिछले वर्ष स्थापित और उनकी सत्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प और सेवा में विश्वास से प्रेरित, रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने व्यक्तिगत उपलब्धियों से परे जाकर अवसर सृजित किए हैं, चुनौतियों का समाधान किया है और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया है. पुरस्कार नौ श्रेणियों में दिए जा रहे हैं, जिनमें पत्रकारिता, कला और संस्कृति, ग्रामीण विकास और कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सेवा और मानवता, महिला उपलब्धि, युवा आइकन, शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य शामिल हैं. इस वर्ष शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रेणियों को जोड़ा गया है, जिससे सम्मानित व्यक्तियों की संख्या पहले संस्करण के 7 से बढ़कर 9 हो गई है. प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है.