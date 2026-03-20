नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते दो दिनों से रूक-रूक कर बारिश हो रही है. जिसकी वजह से नवरात्र जैसे पावन समय में श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा और लगातार लगातार मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है. इसी कड़ी में आज कल्काजी मंदिर में भी बारिश होने के बावजूद वक्त माता कालका के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं.वहीं मौसम विभाग के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 21 मार्च तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं देखी जा रही और लगातार श्रद्धालु माता कालका के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. माता कालका के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि इस बार अच्छी व्यवस्था है माता की अच्छी कृपा हम पर है कि इस बार उनके अच्छे से दर्शन हो रहे हैं.