ETV Bharat / Videos

दिल्ली में बारिश के बावजूद नवरात्र के दूसरे दिन कालकाजी मंदिर में भक्तों का लगा तांता - SECOND DAY OF NAVARATRI 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बारिश पर मां की भक्ती पड़ी भारी कालकाजी मंदिर में भक्तों का तांता (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 11:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते दो दिनों से रूक-रूक कर बारिश हो रही है. जिसकी वजह से नवरात्र जैसे पावन समय में श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा और लगातार लगातार मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है. इसी कड़ी में आज कल्काजी मंदिर में भी बारिश होने के बावजूद वक्त माता कालका के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं.वहीं मौसम विभाग के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 21 मार्च तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं देखी जा रही और लगातार श्रद्धालु माता कालका के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. माता कालका के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि इस बार अच्छी व्यवस्था है माता की अच्छी कृपा हम पर है कि इस बार उनके अच्छे से दर्शन हो रहे हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बीते दो दिनों से रूक-रूक कर बारिश हो रही है. जिसकी वजह से नवरात्र जैसे पावन समय में श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा और लगातार लगातार मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है. इसी कड़ी में आज कल्काजी मंदिर में भी बारिश होने के बावजूद वक्त माता कालका के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं.वहीं मौसम विभाग के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 21 मार्च तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं देखी जा रही और लगातार श्रद्धालु माता कालका के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. माता कालका के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने कहा कि इस बार अच्छी व्यवस्था है माता की अच्छी कृपा हम पर है कि इस बार उनके अच्छे से दर्शन हो रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

SECOND DAY OF NAVARATRI DELHI
DEVOTION PREVAILED OVER RAIN
KALKAJI TEMPLE
कालकाजी में बारिश के बाद भी भीड़
SECOND DAY OF NAVARATRI 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

शूंटिग रेंज रोड आज से बंद

दिल्ली में शूंटिग रेंज रोड आज से बंद, सूचना से अंजान लोगों को सुझाया जा रहा वैकल्पिक मार्ग

March 15, 2026 at 6:12 PM IST
गोविंदपुरी इलाके में पुलिस के निगरानी में किया जा रहा सिलेंडर वितरण

गैस गोदाम पर लोगों की भारी भीड़, दिल्ली पुलिस के निगरानी में किया जा रहा सिलेंडर वितरण

March 14, 2026 at 2:07 PM IST
टैंक फुल कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ी

एलपीजी संकट की खबरों के बीच दिल्ली में पेट्रोल-डीजल की मांग बढ़ी, लोग एहतियातन करा रहे टंकी फुल

March 11, 2026 at 3:51 PM IST
महिलाओं के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड

दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस सेवा के लिए DTC ने शुरु किया 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड', बनाना..

March 3, 2026 at 3:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.