दिल्ली ब्लास्ट में लापता कैब चालक पंकज की तलाश, भाई आशुतोष ने सुनाई दर्दभरी कहानी - DELHI BOMB BLAST LOST PEOPLE
Published : November 11, 2025 at 12:42 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट की भयावह घटना ने कई परिवारों को झकझोर दिया है. इस हादसे में बिहार के रहने वाले एक कैब चालक पंकज के लापता होने की खबर सामने आई है. उनके भाई आशुतोष ने बताया कि पंकज अपनी कैब से एक परिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था. उन्होंने बताया कि रातभर परिजन खोजबीन में लगे रहे, उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर जब जांच की गई, तो पंकज की गाड़ी पूरी तरह जली हुई अवस्था में मिली. आशुतोष ने बताया कि वह अब अस्पताल में जाकर बॉडी की पहचान करने जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि पंकज नौकरी के साथ-साथ कैब चलाने का काम करते थे. इस दर्दनाक हादसे से उनका परिवार सदमे में है.
