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रामबन में तीसरे दिन भी युवक की तलाश, मां का रो-रो कर बुरा हाल, कथित गौ रक्षकों से बचने के लिए नाले में कूद गया था तनवीर - ALLEGEDLY JUMPED INTO STREAM

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रामबन में तीसरे दिन भी युवक की तलाश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 9:59 PM IST

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 जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के मकरकोट इलाके में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद बचाव अभियान मंगलवार तीसरे दिन भी जारी रहा. एक तरफ पुलिस की QRT टीमें और स्थानीय स्वयंसेवक सुबह सवेरे ही युवक की तलाश में जुटे हैं वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार घटनास्थल पर मौजूद रहा. कठिन और खतरनाक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बचाव टीमों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. गहरी खाइयां और फिसलन भरी ढलानें तलाशी अभिायान में दिक्कतें आ रही हैं. तीसरे दिन भी, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हुए हैं। जहां एक तरफ वहां शोक का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा भी है और वे जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं. सोमवार को भी, रामबन जिले में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये विरोध प्रदर्शन रविवार को हुई उस घटना के बाद भड़के, जब तनवीर अहमद चोपान नाम का एक स्थानीय युवक एक वाहन में दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को ले जा रहा था। मकरकोट में उसे कथित तौर पर गोरक्षकों ने रोक लिया और उसके साथ मारपीट की. अपनी जान बचाने के लिए, वह एक तेज बहते नाले में कूद गया.

 जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के मकरकोट इलाके में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद बचाव अभियान मंगलवार तीसरे दिन भी जारी रहा. एक तरफ पुलिस की QRT टीमें और स्थानीय स्वयंसेवक सुबह सवेरे ही युवक की तलाश में जुटे हैं वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार घटनास्थल पर मौजूद रहा. कठिन और खतरनाक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बचाव टीमों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. गहरी खाइयां और फिसलन भरी ढलानें तलाशी अभिायान में दिक्कतें आ रही हैं. तीसरे दिन भी, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हुए हैं। जहां एक तरफ वहां शोक का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा भी है और वे जल्द से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं. सोमवार को भी, रामबन जिले में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये विरोध प्रदर्शन रविवार को हुई उस घटना के बाद भड़के, जब तनवीर अहमद चोपान नाम का एक स्थानीय युवक एक वाहन में दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को ले जा रहा था। मकरकोट में उसे कथित तौर पर गोरक्षकों ने रोक लिया और उसके साथ मारपीट की. अपनी जान बचाने के लिए, वह एक तेज बहते नाले में कूद गया.

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जम्मू कश्मीर रामबन तनाव
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