भूकंप बाद वेनेजुएला में मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है. ला ग्वायरा से 20 कोलोमीटर पूर्व में काराबलेडा में राहत और बचाव दल को सफलता हाथ लगी. उन्होंने टूटी बिल्डिंग के मलबे से एक 11 साल के बच्चे को जिंदा बचाया है. वहीं मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. मृतकों का आंकड़ा 1430 हो गया है. वहीं कम से कम 68 हजार 900 से ज्यादा लोग लापता है. वेजुएला 24 जून की शाम लगातार आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूंकपों के दर्द से जूझ रहा है.

भूकंप से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक ला ग्वायरा में लोग अपनों और पड़ोसियों की तालाश में जुटे हैं. उनके साथ कई अंतराष्ट्रीय दलों के लोग भी जुटे हुए हैं. लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है. उनकी बेचैनी और गुस्सा बढ़ता जा रहा है. भूकंप के शुरुआती घंटों में सरकार के प्रयासों को उन्होंने नाकाफी बताया. आरोप है कि सरकार इस त्रासदी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी

समुंद्र के किनारे बसे शहर काराबालेडा में बचाव दल के एक कर्मी ने बताया कि यहां शनिवार रात से लाशों का ढेर लगा है. जिसमें नवजात बच्चे भी है. कल रात 8 बजे तक लोग मलबों में जीवित थे. उन्हें बचाने की कोशिशे नहीं की गईं. लाशों को निकालने का काम जारी है. वेनेजुएला के अस्पतालों, कंपाउंड और अस्पताल की पार्किंग में ज़मीन पर शव रखे हुए हैं. कुछ सफेद बैग में हैं. तो कुछ बिना कपड़ों में है. जिनकी पहचान होना बाकी है. वहीं तटीय इलाकों में हर तरफ़ धूल ही धूल थी.गर्मी की वजह से जैसे-जैसे सड़ने की बदबू फैल रही. लोग मास्क पहनने नजर आ रहे हैं.

इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर माइग्रेशन के मुताबिक 60 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं. जिनमें से अकेले राजधानी काराकस में ही लगभग 20 लाख लोग शामिल हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि कम गहराई वाले भूकंपों के लगातार झटकों के कारण तबाही और बढ़ गई. कई दिनों तक, राजधानी काराकस और भूकंप से प्रभावित इलाकों में छोटे-छोटे झटके महसूस किए जाते रहे है. रविवार को वेनेजुएला के तट पर 5.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप महसूस किया गया. फिलहाल ये आपदा कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के लिए चुनौती है. जिन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा हटाए जाने के बाद जनवरी में पद संभाला था.