कांटों में ऊग रहा 'सोना'! 1000 रुपए लीटर जूस, छरमा से चमकी पहाड़ के महिलाओं की किस्मत, लेकिन...
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 3:05 PM IST
लाहौल घाटी में इस साल 'सुपर फूड' सीबकथॉर्न की फसल हुई कम, ग्रामीणों ने की प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की मांग. सीबकथॉर्न या छरमा एक फलदार पौधा है. जिसका फल (बेरी), फूल, पत्तियां, तना और जड़ भी काफी फायदेमंद माना जाता है. औषधीय गुणों से भरपूर इसके फल में ओमेगा-7 फैटी एसिड, इसकी पत्तियों में ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 और 9 पाए जाते हैं. ग्रामीण पहले अपने लिए इस्तेमाल करते थे. लेकिन धीरे-धीरे अब इससे बने उत्पाद बाजारों में बेचे जा रहे हैं, जो काफी अच्छे दाम पर बिक रहे हैं. इससे लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है.
लाहौल घाटी में इस साल 'सुपर फूड' सीबकथॉर्न की फसल हुई कम, ग्रामीणों ने की प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की मांग. सीबकथॉर्न या छरमा एक फलदार पौधा है. जिसका फल (बेरी), फूल, पत्तियां, तना और जड़ भी काफी फायदेमंद माना जाता है. औषधीय गुणों से भरपूर इसके फल में ओमेगा-7 फैटी एसिड, इसकी पत्तियों में ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 और 9 पाए जाते हैं. ग्रामीण पहले अपने लिए इस्तेमाल करते थे. लेकिन धीरे-धीरे अब इससे बने उत्पाद बाजारों में बेचे जा रहे हैं, जो काफी अच्छे दाम पर बिक रहे हैं. इससे लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है.