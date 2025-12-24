तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मूर्तिकार भास्कर ने 36 साल पत्थरों को आकार देने में लगा दिया. जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको भवगवान शिव की मूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकला 2024-25 का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया. तो ये सिर्फ कलाकृति के लिए सम्मान नहीं था. इनके समर्पण, अनुशासन और कलात्मक उत्कृष्टता का सम्मान था. भास्कर मूल रुप से तंजापूर जिले के अम्मापट्टई के रहने वाले हैं. जो शास्त्रीय तमिल मूर्तिकला परंपरा को सहेजे हुए हैं. इनकी बनाई मर्तियों की डिमांड देश में ही नहीं विदेशों तक में हैं. इनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हजारों किलोमीटर दूर आयरलैंड से जुड़ा है. यहां 22 एकड़ का मूर्तिकला पार्क, जिसमें इनकी बनाई विशाल पत्थर की कलाकृतियाँ हैं. जो जन्म से मृत्यु तक मानव जीवन की यात्रा को दर्शाती हैं. सिंगापुर में उन्होंने एजुकेशनल संस्थान के लिए एक शानदार मूर्ति बनाई. छह मीटर चौड़ी और दो मीटर ऊंची. जिसमें दस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकों को दिखाया गया है और बीच में तिरुवल्लुवर बैठे हैं जो भारत की बौद्धिक विरासत का प्रतीक हैं. बुनकर के इस बेटे को मूर्तिकला का कोई ज्ञान नहीं था.महाबलीपुरम के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर से पत्थर की नक्काशी में ग्रेजुएट किया. अपने सफर की शुरुआत इसी कॉलेज से लेक्चरर के तौर पर किया. लेकिन चार साल पढ़ाने के बाद इनका मन नहीं लगा. खुद का वर्कशॉप शुरु किया. जहां परंपरिक शैली को आधुनिकता के साथ जोड़ पर प्रयोग किए. इनकी वर्कशॉप में 10 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं. इनको सबसे ज्यादा संतुष्टि तब मिलती है. जब इनकी बनाई मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाती हैं.