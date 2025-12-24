ETV Bharat / Videos

36 साल से "पत्थरों" से प्यार, महाबलीपुरम के मूर्तिकार हथौड़ी और छेनी से देते हैं आकार, राष्ट्रपति से मिल चुका है सम्मान - SCULPTING FOR 36 YEARS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Sculpting For 36 Years (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

 तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मूर्तिकार भास्कर ने 36 साल पत्थरों को आकार देने में लगा दिया. जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको भवगवान शिव की मूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकला 2024-25 का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया. तो ये सिर्फ कलाकृति के लिए सम्मान नहीं था.  इनके समर्पण, अनुशासन और कलात्मक उत्कृष्टता का सम्मान था. भास्कर मूल रुप से तंजापूर जिले के अम्मापट्टई के रहने वाले हैं. जो शास्त्रीय तमिल मूर्तिकला परंपरा को सहेजे हुए हैं. इनकी बनाई मर्तियों की डिमांड देश में ही नहीं विदेशों तक में हैं. इनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हजारों किलोमीटर दूर आयरलैंड से जुड़ा है. यहां  22 एकड़ का मूर्तिकला पार्क, जिसमें इनकी बनाई विशाल पत्थर की कलाकृतियाँ हैं. जो जन्म से मृत्यु तक मानव जीवन की यात्रा को दर्शाती हैं. सिंगापुर में उन्होंने  एजुकेशनल संस्थान के लिए एक शानदार मूर्ति बनाई. छह मीटर चौड़ी और दो मीटर ऊंची. जिसमें दस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकों को दिखाया गया है और बीच में तिरुवल्लुवर बैठे हैं जो भारत की बौद्धिक विरासत का प्रतीक हैं. बुनकर के इस बेटे को मूर्तिकला का कोई ज्ञान नहीं था.महाबलीपुरम के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर से पत्थर की नक्काशी में ग्रेजुएट किया. अपने सफर की शुरुआत इसी कॉलेज से लेक्चरर के तौर पर  किया. लेकिन चार साल पढ़ाने के बाद इनका मन नहीं लगा. खुद का वर्कशॉप शुरु किया. जहां परंपरिक शैली को आधुनिकता के साथ जोड़ पर प्रयोग किए. इनकी वर्कशॉप में 10 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं. इनको सबसे ज्यादा संतुष्टि तब मिलती है. जब इनकी बनाई मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाती हैं. 

 तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मूर्तिकार भास्कर ने 36 साल पत्थरों को आकार देने में लगा दिया. जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको भवगवान शिव की मूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकला 2024-25 का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया. तो ये सिर्फ कलाकृति के लिए सम्मान नहीं था.  इनके समर्पण, अनुशासन और कलात्मक उत्कृष्टता का सम्मान था. भास्कर मूल रुप से तंजापूर जिले के अम्मापट्टई के रहने वाले हैं. जो शास्त्रीय तमिल मूर्तिकला परंपरा को सहेजे हुए हैं. इनकी बनाई मर्तियों की डिमांड देश में ही नहीं विदेशों तक में हैं. इनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हजारों किलोमीटर दूर आयरलैंड से जुड़ा है. यहां  22 एकड़ का मूर्तिकला पार्क, जिसमें इनकी बनाई विशाल पत्थर की कलाकृतियाँ हैं. जो जन्म से मृत्यु तक मानव जीवन की यात्रा को दर्शाती हैं. सिंगापुर में उन्होंने  एजुकेशनल संस्थान के लिए एक शानदार मूर्ति बनाई. छह मीटर चौड़ी और दो मीटर ऊंची. जिसमें दस विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकों को दिखाया गया है और बीच में तिरुवल्लुवर बैठे हैं जो भारत की बौद्धिक विरासत का प्रतीक हैं. बुनकर के इस बेटे को मूर्तिकला का कोई ज्ञान नहीं था.महाबलीपुरम के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर से पत्थर की नक्काशी में ग्रेजुएट किया. अपने सफर की शुरुआत इसी कॉलेज से लेक्चरर के तौर पर  किया. लेकिन चार साल पढ़ाने के बाद इनका मन नहीं लगा. खुद का वर्कशॉप शुरु किया. जहां परंपरिक शैली को आधुनिकता के साथ जोड़ पर प्रयोग किए. इनकी वर्कशॉप में 10 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं. इनको सबसे ज्यादा संतुष्टि तब मिलती है. जब इनकी बनाई मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाती हैं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SCULPTING FOR 36 YEARS
MAHABALIPURAM SCULPTOR
MAHABALIPURAM
BHASKAR ROMANCES THE STONE
SCULPTING FOR 36 YEARS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Shops demolished in Ahmedabad

अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके से उजाड़ी दुकानें, फेरीवालों का छलका दर्द

December 24, 2025 at 11:08 PM IST
Uddhav And Raj Unite For BMC Elections

उद्धव और राज ठाकरे एक साथ लड़ेंगे BMC चुनाव, बोले- मुंबई का मेयर हमारा होगा

December 24, 2025 at 10:28 PM IST
ISRO Launches BlueBird Block-2 Satellite

ISRO ने LVM-3 'बाहुबली' रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक किया लॉन्च

December 24, 2025 at 10:00 PM IST
AI conduct research

AI अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, खोज भी करेगा, जानिए IIT दिल्ली का AILA

December 24, 2025 at 9:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.