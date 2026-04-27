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दिल्ली में तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान, डॉक्टर ने बताया कैसे बचें हीट वेव से - SCORCHING HEAT IN DELHI

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दिल्ली में प्रचंड गर्मी से लोग परेशान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 4:30 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. लोगों ने बताया कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लू का भी प्रकोप देखा जा रहा है. तापमान धीरे-धीरे 42 डिग्री सेल्सियस के करीब जा रहा है, ऐसे में लोग जूस-फल आदि सहारा लेकर गर्मी से थोड़ी राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. इसे लेकर डॉ. राजेश पार्थ सारथी ने हीट वेव से बचाव पर कहा कि ऐसी गर्मी में लोगों को मौसमी फलों के साथ इलेक्ट्रॉल आदि का भी सेवन करना चाहिए. पसीना ज्यादा होने के कारण शरीर से पानी जल्दी निकलता है, इसलिए पानी व तरल पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए. वहीं हो सके धूप में कम से कम निकलें, जिससे लू लगने की संभावना रहे.

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. लोगों ने बताया कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लू का भी प्रकोप देखा जा रहा है. तापमान धीरे-धीरे 42 डिग्री सेल्सियस के करीब जा रहा है, ऐसे में लोग जूस-फल आदि सहारा लेकर गर्मी से थोड़ी राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. इसे लेकर डॉ. राजेश पार्थ सारथी ने हीट वेव से बचाव पर कहा कि ऐसी गर्मी में लोगों को मौसमी फलों के साथ इलेक्ट्रॉल आदि का भी सेवन करना चाहिए. पसीना ज्यादा होने के कारण शरीर से पानी जल्दी निकलता है, इसलिए पानी व तरल पदार्थों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए. वहीं हो सके धूप में कम से कम निकलें, जिससे लू लगने की संभावना रहे.

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