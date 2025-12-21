ETV Bharat / Videos

वैज्ञानिकों ने ऊंट के खून से बनाई एंटी-स्नेक वेनम, 'बांडी' सांप के काटने से होने वाली मौतों पर लगेगी रोक - ANTI SNAKE VENOM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Intro:Body:राजस्थान में पाए जाने वाले जहरीले सांप 'बांडी' के दंश से बढ़ते मौत के आंकड़ों को कम करने में वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट और एनआरसीसी की टीम ने ऊंट के खून से एंटी-स्नेक वेनम तैयार किया है. ये उपलब्धि खास तौर पर बॉर्डर इलाको में रहने वाले लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है, जहां हर साल हजारों लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं. 'बांडी' सांप भारत में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं.

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा विभाग के मुताबिक, विशेषज्ञ पी. डी. तनवर लंबे समय से सांप के जहर के असर को कम करने वाली दवा पर काम कर रहे थे. ये एंटी-स्नेक वेनम कितना असरदार है? ये जानने के लिए सबसे पहले चूहों पर इसका परीक्षण किया गया.

लैब में नई दवा की टेस्टिंग के अच्छे नतीजे मिले हैं, जिसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने उत्पादन शुरू करने का फैसला किया है.

फिलहाल, ऊंट के खून से बने एंटी-स्नेक वेनम के इंसानों पर टेस्टिंग की तैयारी चल रही है. गौरतलब है कि अभी बाजार में जो भी एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है वो घोड़ों के खून से बनाए जाते है, लेकिन वो 'बांडी' के काटने पर कम काम करते है. हाल में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे इंसानों को एलर्जी और कुछ दूसरी गंभीर समस्याएं होती हैं.

Intro:Body:राजस्थान में पाए जाने वाले जहरीले सांप 'बांडी' के दंश से बढ़ते मौत के आंकड़ों को कम करने में वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट और एनआरसीसी की टीम ने ऊंट के खून से एंटी-स्नेक वेनम तैयार किया है. ये उपलब्धि खास तौर पर बॉर्डर इलाको में रहने वाले लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है, जहां हर साल हजारों लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं. 'बांडी' सांप भारत में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं.

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा विभाग के मुताबिक, विशेषज्ञ पी. डी. तनवर लंबे समय से सांप के जहर के असर को कम करने वाली दवा पर काम कर रहे थे. ये एंटी-स्नेक वेनम कितना असरदार है? ये जानने के लिए सबसे पहले चूहों पर इसका परीक्षण किया गया.

लैब में नई दवा की टेस्टिंग के अच्छे नतीजे मिले हैं, जिसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने उत्पादन शुरू करने का फैसला किया है.

फिलहाल, ऊंट के खून से बने एंटी-स्नेक वेनम के इंसानों पर टेस्टिंग की तैयारी चल रही है. गौरतलब है कि अभी बाजार में जो भी एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है वो घोड़ों के खून से बनाए जाते है, लेकिन वो 'बांडी' के काटने पर कम काम करते है. हाल में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे इंसानों को एलर्जी और कुछ दूसरी गंभीर समस्याएं होती हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

BANDI SNAKE BITES
ANTI SNAKE VENOM
एंटी स्नेक वेनम
बांडी सांप का विष
ANTI SNAKE VENOM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

all breeds championship dog show

भुवनेश्वर में ऑल ब्रीड्स चैंपियनशिप डॉग शो, 30 से ज्यादा नस्ल के कुत्तों का प्रदर्शन

December 21, 2025 at 8:08 PM IST
the power of faith at the jehangir art gallery

जहांगीर आर्ट गैलरी में 'द पावर ऑफ फेथ' फोटो प्रदर्शनी, जीवंत हुआ महाकुंभ मेला 2025

December 21, 2025 at 8:07 PM IST
goas tourist season gets off to a slow start

गोवा में पर्यटन सीजन की धीमी शुरुआत, पर्यटक और व्यवसायी को उम्मीद, नए साल में सुधरेगी स्थिति

December 21, 2025 at 8:07 PM IST
विजिबिलिटी कम होने से हवाई और रेल सेवा प्रभावित

घने कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, विजिबिलिटी कम होने से हवाई और रेल सेवा प्रभावित

December 20, 2025 at 10:41 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.