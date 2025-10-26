ETV Bharat / Videos

समुद्री 'कचरे' को बनाया खजाना! झींगा के छिलकों से कैप्सूल बनाने का पेटेंट - SCIENTISTS DEVELOPED UNIQUE CAPSULE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2025 at 11:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओडिशा के बालासोर के युवा वैज्ञानिक डॉ सिद्धार्थ पति ने झींगा मछली के छिलकों से दवा बनाने की विधि विकसित की है. कमाल की बात है कि भारतीय पेटेंट ऑफिस से उसे मंजूरी भी मिल गई है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब कचरे से ऐसी दवा बनाने की प्रक्रिया को पेटेंट मिला. इस विधि से कैप्सूल के कवर बनाए जा सकते हैं. डॉ सिद्धार्थ पति और उनके साथी डॉ. देवब्रत पांडा ने समुद्री कचरे जैसे मछली, केकड़ा और झींगा के छिलकों से कई उपयोगी चीजें बनाई हैं. उनकी कंपनी 'नाटनोव बायोसाइंस' भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया से मान्यता मिली है.. इस कंपनी में 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं. जिनमें महिलाएं और आदिवासी युवा शामिल हैं.

ओडिशा के बालासोर के युवा वैज्ञानिक डॉ सिद्धार्थ पति ने झींगा मछली के छिलकों से दवा बनाने की विधि विकसित की है. कमाल की बात है कि भारतीय पेटेंट ऑफिस से उसे मंजूरी भी मिल गई है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब कचरे से ऐसी दवा बनाने की प्रक्रिया को पेटेंट मिला. इस विधि से कैप्सूल के कवर बनाए जा सकते हैं. डॉ सिद्धार्थ पति और उनके साथी डॉ. देवब्रत पांडा ने समुद्री कचरे जैसे मछली, केकड़ा और झींगा के छिलकों से कई उपयोगी चीजें बनाई हैं. उनकी कंपनी 'नाटनोव बायोसाइंस' भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया से मान्यता मिली है.. इस कंपनी में 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं. जिनमें महिलाएं और आदिवासी युवा शामिल हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

SCIENTISTS DEVELOPED UNIQUE CAPSULE
समुद्री कचरे को बनाया खजाना
झींगा मछली से अनोखा उत्पाद
बायो प्रोडक्ट की विशेषताएं
SCIENTISTS DEVELOPED UNIQUE CAPSULE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Haryana biggest gangster arrested

हरियाणा के बड़े गैंगस्टर गिरफ्तार, विदेश में ले रखी थी शरण

October 26, 2025 at 11:03 PM IST
पति की मौत, पत्नी सुरक्षित

केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड, मलबे में दबकर पति की मौत, मुश्किल से बची पत्नी की जिंदगी

October 26, 2025 at 10:47 PM IST
Fish Angling Guide Kamal Bisht

कमल बिष्ट ने फिश एंगलिंग को दी पहचान, झेल रहा बेरोजगारी की मार

October 26, 2025 at 10:37 PM IST
In Ujjain Mask Youth Clean City

'सम्राट ग्रीन', स्वच्छता का उठाया बीड़ा, महाकाल की नगरी को रख रहे साफ

October 26, 2025 at 10:15 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.