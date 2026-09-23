100 साल बाद बोलीविया में वैज्ञानिकों को मिली जंगली बिल्ली की नई प्रजाति

वैज्ञानिकों को सौ से ज़्यादा सालों में पहली बार जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति मिली है. वैज्ञानिकों ने इसको 'लियोपार्डस टिलकायो' नाम दिया है. बिल्ली के ये नई प्रजाति दक्षिणी अमेरिका के बोलीविया के जंगल में पाई जाती है. इस प्रजाति की एक जीवित बिल्ली कोरोइको के सेंडा वर्डे नाम के एक वन्यजीव संरक्षण केंद्र में है. सेंडा वर्डे वन्य संरक्षण केंद्र में ये बिल्ली लगभग 10 साल से रह रही है. लेकिन दुनिया के सामने इसे कभी नहीं लाया गया.जंगली बिल्ली की इस नयी प्रजाति की खोज के ऐलान के साथ ही इस वन्य संरक्षण केंद्र की बिल्ली अब दुनिया के सामने हैं.