दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीमकोर्ट सख्त, 3 दिसंबर को होगी सुनवाई - SC TO HEAR ON POLLUTION ON 3RD DEC

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 27, 2025 at 7:06 PM IST

दिल्ली में पॉल्यूशन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीमकोर्ट 3 दिसंबर को सुनवाई सुनवाई करेगा. याचिका पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्थिति है.. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि इसके कारणों की पहचान करनी होगी और विशेषज्ञ ही समाधान दे सकते हैं.  

दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि वकील अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट और सिर्फ डिजिटल सुनवाई की गुहार लगा रहे हैं. इस पर कोर्ट का कहना है कि वो बार से विचार विमर्श के बाद फैसले लेगा.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार ख़राब बनी हुई है.. शहर में घनी धुंध छाई हुई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब बना हुआ है. ऐसे में पू्र्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने पीएम मोदी से दखल की गुजारिश की है.    

दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह वाहन माने जा रहे हैं.  भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के मुताबिक, 24 नवंबर को शहर के प्रदूषण में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत से ज़्यादा थी.

SC STRICT ON DELHI POLLUTION
SC TO HEAR ON POLLUTION ON 3RD DEC
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर SC सख्त
किरण बेदी की पीएम से गुहार
SC TO HEAR ON POLLUTION ON 3RD DEC

ETV Bharat Hindi Team

