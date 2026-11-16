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बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित, दी जमानत

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बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2026 at 5:32 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दोनों दोषियों की ओर से दायर याचिकाओं पर ये आदेश दिया. इन याचिकाओं में बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सत्रह साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. ये बात भी सामने आई कि अपील करने वालों में से एक का नाम FIR में नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन साल बाद फंसाया गया था. कोर्ट ने ये भी कहा कि अपील करने वालों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं जिनकी गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहाई की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दोनों दोषियों की ओर से दायर याचिकाओं पर ये आदेश दिया. इन याचिकाओं में बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सत्रह साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. ये बात भी सामने आई कि अपील करने वालों में से एक का नाम FIR में नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन साल बाद फंसाया गया था. कोर्ट ने ये भी कहा कि अपील करने वालों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं जिनकी गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहाई की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द कर दिया था.

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