ETV Bharat / Videos

मुस्लिम विरोधी नहीं थे सावरकर, परिवार का कोर्ट में दावा, कहा- राहुल गांधी ने गलत छवि बनाई

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मुस्लिम विरोधी नहीं थे सावरकर- परिवार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 1:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के परिवार ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर वीर सावरकर की छवि खराब करने का आरोप लगाया है. पुणे की एक विशेष अदालत में सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने दावा किया. कि सावरकर कभी मुसलमानों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी रचनाओं में मुसलमानों की तरक्की के रास्ते बताए थे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए जिनसे उन्हें 'मुसलमानों का कट्टर विरोधी' दिखाया गया. हालांकि राहुल गांधी के वकील का दावा है कि ये ऐतिहासिक तथ्य है और कोर्ट में इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है. 

स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के परिवार ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर वीर सावरकर की छवि खराब करने का आरोप लगाया है. पुणे की एक विशेष अदालत में सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने दावा किया. कि सावरकर कभी मुसलमानों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी रचनाओं में मुसलमानों की तरक्की के रास्ते बताए थे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए जिनसे उन्हें 'मुसलमानों का कट्टर विरोधी' दिखाया गया. हालांकि राहुल गांधी के वकील का दावा है कि ये ऐतिहासिक तथ्य है और कोर्ट में इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

VEER SAVARKAR
ANTI MUSLIM NARRATIVE
RAHUL GANDHI
NATHURAM GODSE
SAVARKAR WAS NOT ANTI MUSLIM

संबंधित ख़बरें

DA बकाये पर SC पहुंची पंजाब सरकार

पंजाब सरकार ने DA बकाया मामले में SC में कहा, दो हफ्ते में नहीं हो सकता 14 हजार 191 करोड़ का भुगतान

September 2, 2026 at 1:58 PM IST
क्या तिब्बत में तबाही की सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहता चीन ?

क्या तिब्बत में तबाही की सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहता चीन ?, निर्वासित तिब्बती और उनके संगठनों ने लगाए गंभीर आरोप

September 1, 2026 at 11:13 PM IST
पीएम मोदी ने जिनपिंग और पुतिन से एकसाथ मिलाया हाथ

पीएम मोदी ने जिनपिंग और पुतिन से एकसाथ मिलाया हाथ, शहबाज शरीफ चुपचाप निकल गए

September 1, 2026 at 9:38 PM IST
महाराष्ट्र में SIR

महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटे

September 1, 2026 at 9:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.