मुस्लिम विरोधी नहीं थे सावरकर, परिवार का कोर्ट में दावा, कहा- राहुल गांधी ने गलत छवि बनाई
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Published : September 2, 2026 at 1:59 PM IST
स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के परिवार ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर वीर सावरकर की छवि खराब करने का आरोप लगाया है. पुणे की एक विशेष अदालत में सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने दावा किया. कि सावरकर कभी मुसलमानों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी रचनाओं में मुसलमानों की तरक्की के रास्ते बताए थे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए जिनसे उन्हें 'मुसलमानों का कट्टर विरोधी' दिखाया गया. हालांकि राहुल गांधी के वकील का दावा है कि ये ऐतिहासिक तथ्य है और कोर्ट में इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है.
स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के परिवार ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर वीर सावरकर की छवि खराब करने का आरोप लगाया है. पुणे की एक विशेष अदालत में सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने दावा किया. कि सावरकर कभी मुसलमानों से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी रचनाओं में मुसलमानों की तरक्की के रास्ते बताए थे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए जिनसे उन्हें 'मुसलमानों का कट्टर विरोधी' दिखाया गया. हालांकि राहुल गांधी के वकील का दावा है कि ये ऐतिहासिक तथ्य है और कोर्ट में इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है.